فنلندا أسعد دولة في العالم للعام الخامس على التوالي

2022/03/18 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صنفت فنلندا على أنها أسعد دولة في العالم للعام الخامس على التوالي، جاء هذا التقييم في تقرير السعادة العالمي 2022، الذي أعد بتكليف من الأمم المتحدة

يُذكر أن تقرير السعادة العالمية ينشر منذ عام الفين واثنا عشر، ويأخذ الباحثون في الاعتبار عند أعداده مؤشرات مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع، واحترام الحريات المدنية، والأمن الوظيفي، ومستوى الفساد، وكذلك نتائج استطلاعات الرأي العام.

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