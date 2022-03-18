الاتحاد الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا الوحيد لولاية جديدة

2022/03/18 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، أن منصب رئاسة الجمهورية لم يحسم بعد.

وقالت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، إن موقف الاتحاد الوطني واحد وهو ترشيح برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية، لافتة الى أن ترشيح صالح ليس خياراً حزبياً بل على أساس الفضاء الوطني لأن رئيس الجمهورية يجب ان يكون مستقلاً عن أي حزب ويمثل جميع المكونات.

وأشارت إلى أن الاتحاد الوطني لديه تقارب مع جميع التحالفات، مؤكدة أن منصب رئاسة الجمهورية لا يزال غير محسوم لحد الان.

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