2022/03/18 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اعلن مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، الجمعة، عن احباط محاولة تسلل لعنصر بارز في التنظيم الاجرامي كان يروم الدخول الى المناطق الغربية للقيام بعمليات ارهابية .
وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” القوات الامنية احبطت محاولة تسلل لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( احباط محاولة تسلل” داعشي ” في الانبار للقيام بعمليات ارهابية ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، الجمعة، عن احباط محاولة تسلل لعنصر بارز في التنظيم الاجرامي كان يروم الدخول الى المناطق الغربية للقيام بعمليات ارهابية .
وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” القوات الامنية احبطت محاولة تسلل لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( احباط محاولة تسلل” داعشي ” في الانبار للقيام بعمليات ارهابية ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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