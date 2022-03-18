 احباط محاولة تسلل” داعشي ” في الانبار للقيام بعمليات ارهابية 



 احباط محاولة تسلل” داعشي ” في الانبار للقيام بعمليات ارهابية 
2022/03/18 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، الجمعة،  عن احباط محاولة تسلل لعنصر بارز في التنظيم الاجرامي كان يروم الدخول الى المناطق الغربية للقيام بعمليات ارهابية .

وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة/  ان ” القوات الامنية احبطت محاولة تسلل لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء […]

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