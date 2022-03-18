المرور تصدر توضيحا حول حادث الشعلة

2022/03/18 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توضيحاً حول حادثة الشعلة.

وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "حادث اصطدام وانقلاب حصل فجر اليوم على خط سريع الشعلة

بين مركبة الاولى تحمل لوحات اربيل حمل نوع تريلة والمركبة الثانية حمل لوري قلاب ".

وأضاف ان "الحادث ادى الى وفاة احد اصحاب المركبات".

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