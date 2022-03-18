بابل تعطل الدوام الرسمي ليوم غد السبت بمناسبة النصف من شعبان

2022/03/18 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

قررت محافظة بابل، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة (15) شعبان المباركة ولادة منقذ البشرية.

وذكر بيان للمحافطة، تلقته (بغداد اليوم): "نتقدم باحر ايات التهاني وازكى التبريكات لمقامه الشريف والى المرجعية العليا والى ابناء محافظة بابل والى كل العالم متمنين ان ينعم هذا البلد بالامان والاستقرار وان يجعلنا من الثابتين على منهجه".

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة نعلن يوم غد عطلة رسميا ابتهاجا بهذه الولادة الميمونة، باستثناء الدوائر الامنية والخدمية ودوائر الصحة".

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