اللكاش مخاطبا الرئاسات الثلاثة: مناصبكم لجميع اطياف الشعب العراقي 

2022/03/18 | 14:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعرب النائب السابق، محمد اللكاش، اليوم الجمعة، عن اسفه الشديد لعدم قيام الرئاسات الثلاثة ولمرات عدة بتقديم التهنئة الى الملايين من ابناء الشعب العراقي بصورة خاصة والمسلمين بصورة عامة بمناسبة النصف من شعبان المعظم.وقال اللكاش في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “في الوقت الذي يحتفل ملايين المسلمين شيعة وسنة في العراق […]

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