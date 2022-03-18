محكمة التحكيم الرياضية ترفض إلغاء استبعاد كرة القدم الروسية من قبل فيفا

2022/03/18 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الجمعة استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعاده من المنافسات الدولية بسبب غزو بلاده لأوكرانيا، وبالتالي سيبقى منتخبه الوطني مستبعدًا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022 نهاية الشهر الجاري.

ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي (ويفا)، حكما مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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