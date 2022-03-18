"التحكيم الرياضية" ترفض استئناف روسيا ضد الفيفا

2022/03/18 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، الجمعة، استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعاده من المنافسات الدولية بسبب غزو بلاده لأوكرانيا، وبالتالي سيبقى منتخبه الوطني مستبعدًا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022 نهاية الشهر الجاري.

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