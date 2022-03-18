بولندا: أكثر من مليوني لاجئ عبروا الحدود من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

2022/03/18 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت بولندا، اليوم الجمعة، أن أكثر من مليوني لاجئ عبروا الحدود من أوكرانيا إلى بولندا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.وقال ممثل عن حرس الحدود البولندية، عبر تويتر إن “أكثر من مليوني لاجئ عبروا الحدود إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا المجاورة” منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.وأضاف: […]

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