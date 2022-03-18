2022/03/18 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس المادية التاريخية نظرية علمية فلسفية تعنى بدراسة الظواهر الاجتماعية والانسانية في ضوء مبادئ التحليل الماركسي بصورة عامة ومبادئ المادية الجدلية المعنية بظواهر الكون والطبيعة بصورة خاصة، فهي تستمد من المادية الجدلية مبادئها في تحليل الظواهر والوقائع الاجتماعية، اذ تعتمد اعتمادًا أساسيًا على المقولات الثلاث الأساسية المتمثلة بأن عمليات التراكم الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية، وأن التناقض بين مكونات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المادية الجدلية من أهم خصائص الفلسفة الماركسية - خليل اندراوس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المادية الجدلية من أهم خصائص الفلسفة الماركسية - خليل اندراوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).