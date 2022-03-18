2022/03/18 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم - أثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا عاصفة دولية غير مسبوقة تمثلت بإدانة سياسية دولية وعقوبات اقتصادية واسعة فضلاً عن استنكار الأحزاب الاشتراكية للاجتياح الروسي لأراضي دولة مستقلة الامر الذي أشر الى نهوض دولي - شعبي شاجب للتدخلات العسكرية ونتائجها الكارثية.-رغم اصطفافي مع القوى الديمقراطية الرافضة للتدخلات الدولية في الشؤن الوطنية أحاول التوقف عند أسباب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا به ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التدخل الروسي في أوكرانيا ودوافعه الدولية - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التدخل الروسي في أوكرانيا ودوافعه الدولية - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).