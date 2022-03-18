2022/03/18 | 15:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، ان اربيل ذات سيادة ولكن المقرات الاسرائيلية في كردستان ليست ذات سيادة، فيما ودعا الكرد والسنة الى عدم الدخول على خط الجدل الشيعي الشيعي في انتخاب رئيس الوزراء.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها إن “مسألة القصف […]

ظهرت المقالة السيد القبانجي يدعو الكرد والسنة لعدم الدخول على خط الجدل الشيعي الشيعي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد القبانجي يدعو الكرد والسنة لعدم الدخول على خط الجدل الشيعي الشيعي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد القبانجي يدعو الكرد والسنة لعدم الدخول على خط الجدل الشيعي الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).