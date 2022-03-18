أرنولد شوارزنيغر مخاطبًا شعب روسيا وجيشها: أطلب منكم مساعدتي في نشر الحقيقة

2022/03/18 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه أرنولد شوارزنيغر، حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، نداءً مباشرًا إلى الشعب الروسي والقوات الروسية في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي

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