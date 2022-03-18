بينهم طلاب وموظفون ومتقاعدون:المتطوعون جنود معلومون يخدمون بالعتبات المقدسة خلال الزيارات المليونية (مصور)

2022/03/18 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختلفت مشاربهم ومهنهم واعمارهم ومدنهم

ومحافظاتهم، وتوحدت غاياتهم وهي الخدمة

الحسينية، بينهم الشيبة والشباب

والكهول ومن هم في ارذل العمر، لكنهم

يسعون الى نيل الدرجات العلى عندما

يقفون في الشمس والمطر و

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