اجراءات امنية مشددة بين ديالى وصلاح الدين على خلفية قصف قاعدة بلد

2022/03/18 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشفت مصادر امنية مطلعة، الجمعة، عن فرض اجراءات امنية مشددة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.وقالت المصادر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” القوات الامنية فرضت اجراءات مشددة للغاية في مناطق زراعية محاذية للحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين تقع ضمن قاطع شمال قضاء الخالص(20كم شمال بعقوبة) بعد معلومات امنية بانه انطلقت […]

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