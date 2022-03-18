قطع طرق جديدة في كربلاء بسبب كثافة الزائرين – عاجل

2022/03/18 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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باشرت القوات الامنية، اليوم الجمعة، بقطع طرق جديدة في محافظة كربلاء وذلك بسبب كثافة الزائرين القادمين الى المحافظة.

وقال مصدر أمني في حديث للسومرية ينوز، ان "القوات الامنية باشرت بقطع الطرق المؤدية إلى مركز المدينة "الطوق الثالث هو قطع السفينة وشارع المحافظة وشارع حي النقيب والمعملجي وباب طويريج وحي العباس" بسبب وصول إعداد كبيرة من الزائرين".

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