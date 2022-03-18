بالصور.. ملعب المدينة قبل 5 ساعات من انطلاق مباراة العراق وزامبيا

2022/03/18 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ظهر ملعب المدينة الدولي، بأتم الجاهزية لاحتضان مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي التي ستنطلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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ملعب المدينة قبل 5 ساعات من انطلاق مباراة العراق وزامبيا أولاً على ايرث نيوز.

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