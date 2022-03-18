ريال مدريد يصطدم بتشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/03/18 | 15:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أجريت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في سويسرا، اليوم الجمعة.وفيما يلي نتائج القرعة: ريال مدريد × تشيلسي.مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد.فياريال × بايرن ميونخ.بنفيكا × ليفربول.وستقام مباريات الذهاب يومي 5 و6 نيسان المقبل، فيما تقام مواجهات الإياب يومي 12 و13 من […]

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