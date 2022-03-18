3 مطاليب تدفع عمال اقدم معامل لانتاج الطابوق في العراق لقطع طريق بري- عاجل

2022/03/18 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

قطع العشرات من عمال اقدم معامل الطابوق في العراق، الجمعة، طريق بري لرفع 3 مطاليب مطاليب رئيسية.

وقال محمد حسن احد المتظاهرين في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "العشرات من عمال معامل الطابوق شرقي قضاء بلدروز خرجوا في تظاهرة سلمية وقطعوا بشكل مؤقت طريق بلدروز- مندلي لرفع 3 مطاليب رئيسية تشكل محور اهتمام الاف الاسر".

واضاف حسن،ان "المطاليب تمحورت في اعادة ىتشغيل معامل الطابوق التي تعد الاقدم على مستوى العراق وايقاف مسلسل تهريب النفط الاسود واعادة احياء قطاع اقتصادي شكل مصدر رزقهم لاكثر من قرن".

واشار الى ان "قطع الطريق رسالة لاصحاب القرار بضرورة الانتباه لشريحة تعيش وضع مزري بسبب توقف معامل الطابوق الذي يدفع ثمنه العمال فيما تدخل ملايين الدنانير لجيوب اصحاب اغلب معامل الطابوق المتوقفة الذين يقومون ببيع حصصهم من النفط الاسود بالاسواق السوداء".

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