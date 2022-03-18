مواجهات نارية لريال مدريد وماشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا

2022/03/18 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسفرت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت ،اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات نارية لريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانجليزي.

وأجريت القرعة في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي، وشهدت عن مواجهات ساخنة ومثيرة في البطولة الأقوى للأندية على مستوى العالم.

وبدأت القرعة بمواجهة من العيار الثقيل بوقوع تشيلسي أمام ريال مدريد، في فرصة للنادي الإسباني للثأر من بطل النسخة السابقة الذي أخرجه من نصف النهائي.

ومن المقرر أن يتم عكس مواجهتي تشيلسي مع ريال مدريد، لأن كل من أتلتيكو وريال لا يستطيعان اللعب على أرضهما بنفس المدينة في المواجهة الأولى، لذلك سيلعب البلوز المباراة الأولى خارج أرضه والثانية على ملعب ستامفورد بريدج.

وأما مانشستر سيتي فريق المدرب بيب جوارديولا، وقع في مواجهة غاية في الصعوبة أمام نظيره أتلتيكو مدريد.

وبالنسبة لنادي بايرن ميونخ الألماني فأوقعته القرعة أمام فياريال الإسباني، بينما يلعب ليفربول ضد بنفيكا البرتغالي.

وجاءت قرعة نصف النهائي، لتضع الفائز من ريال مدريد وتشيلسي أمام المنتصر من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر يلعب المنتصر من ليفربول وبنفيكا ضد الفائز من مواجهة بايرن ميونخ مع فياريال.

جدير بالذكر أن مباريات الذهاب لربع النهائي ستقام في 5 و6 إبريل القادم، ومباريات العودة في 12 و13 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تلعب مواجهات نصف النهائي في 26 و27 إبريل، والعودة في 3 و4 مايو، وتقام المباراة النهائية يوم 28 مايو على استاد فرنسا في باريس.

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