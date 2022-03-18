مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية “واسعة النطاق” للحرب في أوكرانيا

2022/03/18 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من “تبعات اقتصادية عالمية واسعة النطاق” للحرب في أوكرانيا مبدية “هولها وقلقها الشديد” حيال الغزو الروسي لهذا البلد.

وأفادت المنظمات في بيان أنه إلى “الكارثة الانسانية المدمرة في أوكرانيا، فإن الحرب تبلبل سبل المعيشة في المنطقة وما بعدها” إذ تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وتتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر.

المصدر: AFP

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