احباط محاولة تهريب مواد كهربائية داخل ثلاث عجلات بين صلاح الدين وكركوك

2022/03/18 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة، من ضبط ثلاث عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب، كما القت القبض على سائقها في سيطرة الخليفة الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، “بهدف حماية الأمن الاقتصادي، ورصد المخالفات في قواطع المسؤولية ومن خلال تكثيف الجهود الميدانية ، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط ثلاث عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب، كما القت القبض سائقها في سيطرة الخليفة الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك”.

وقد ضبطت بداخل هذه العجلات (١٢٦) عمود كهربائي و(١١) بكرة سلك ضغط عالي، و(١٦) قاعدة محولة كهرباء و(٣٢) قاطع دورة كهرباء من الأحجام الكبيرة.

حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين.

وتابعت الخلية، ان وكالة الاستخبارات ستكون الرادع لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن وستعمل جاهدة من أجل القضاء على الجريمة المنظمة.

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