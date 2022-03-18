السلامي: لابد من وجود توافق بين الاطار والتيار من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة

2022/03/18 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمود السلامي، اليوم الجمعة، على اهمية وجود توافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة.وقال السلامي لوكالة ايرث نيوز، إنه “بالنسبة للحوارات والمفاوضات والتوافقات من اجل تشكيل الحكومة لا تزال الابواب مفتوحة وهناك تواصل بين جميع الاطراف”.وأضاف “باعتقادي ان الان ذهب التحالف […]

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