وفاة واصابة 104 مدني بحوادث سير خلال شهر واحد في الفلوجة

2022/03/18 | 15:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مدير دائرة مرور قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد علي عبود البدراني ، الجمعة، بارتفاع حوادث السير خلال الشهر الحالي لتصل الى نسب مخيفة رغم الاجراءات الامنية وحث الجميع على التقيد بالتعليمات المرورية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال البدراني في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” […]

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