الموارد المائية في كربلاء تباشر بحملة تنظيفات لنهر الحسينية ضمن خطة عمل الزيارة الشعبانية(مصور)

2022/03/18 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الموارد المائية في

كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، عن

انجاز عملية تنظيف نهر الحسينية في

منطقة المقام من النفايات والاوساخ ضمن

خطة عمل الزيارة الشعبانية.





وقالت المديرية في بيان حصلت وكالة

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