عبد الاله عبد الحميد : قرار نقل مباراة العراق والامارات مجحف

2022/03/18 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد المدرب والخبير الكروي الكابتن عبد الاله عبد الحميد، اليوم الجمعة، ان قرار نقل مباراة العراق و الامارات هو مجحف بسبب قصر المدة خصوصا بعد ان اكتملت كافة التحضيرات من قبل الاتحاد العراقي .

وقال عبد الحميد في تصريح خاص ل(بغداد اليوم) ان "هذا القرار كان مفاجئا للجميع و محبط للمنتخب للوطني و الجماهير العراقية و ان التوقيت كان ظالما ".

وأضاف ان "الاتحاد الدولي يمتلك الاحقية بالتحكم باختيار الارض التي تلعب عليها المنتخبات و يجب ان ان تنصاع الاتحادات الى قرارات الفيفا حتى و ان كانت جائرة "، مبيناً ان "قرار الانسحاب من بطولة كاس العالم التي تطالب به الجماهير ربما سيفرض علينا عقوبات كثيرة و يجب ان نتحملها ".

وختم عبد الحميد بالقول انه "يجب على الاتحاد العراقي ان يتأنى باتخاذ القرار ونتأمل ان يتراجع الاتحاد الدولي فيفا بقراره وان يراعي مشاعر الجماهير العراقية التي تتنفس كرة القدم و على الجميع ان يعرف ان بغداد امانة اكثر من باقي الدول سيما الافريقية".

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