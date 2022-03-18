احباط محاولة تهريب مواد كهربائية والقبض على سائقها بين صلاح الدين وكركوك

2022/03/18 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة تهريب مواد كهربائية داخل ثلاث عجلات والقبض على سائقها بين صلاح الدين وكركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بهدف حماية الأمن الاقتصادي، ورصد المخالفات في قواطع المسؤولية ومن خلال تكثيف الجهود الميدانية ، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط ثلاث عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب".

وأضاف ان "القوات تمكنت من إلقاء القبض سائقها في سيطرة الخليفة الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".

وأوضحت الخلية في بيانها ان "القوات ضبطت بداخل هذه العجلات 126 عمود كهربائي و11 بكرة سلك ضغط عالي، و16 قاعدة محولة كهرباء و 32 قاطع دورة كهرباء من الأحجام الكبيرة"، مبينة انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين".

وأشارت الخلية الى ان "وكالة الاستخبارات ستكون الرادع لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن وستعمل جاهدة من أجل القضاء على الجريمة المنظمة".

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