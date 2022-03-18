وفد خليجي 25 يصل البصرة ويتفقد منشأتها الرياضية

2022/03/18 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الوفد الخليجي المكلف بتفقد المنشآت الرياضية الخاصة باستضافة البصرة، لبطولة الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ25، البصرة ،اليوم الجمعة.

وقال علي العطواني، مدير قسم الإعلام في وزارة الشباب والرياضة: “وصل الوفد الخليجي المكلف بتفقد المنشات الرياضية والبنى التحتية الخاصة ببطولة خليجي 25 في البصرة، برئاسة الأمين العام للاتحاد الخليجي القطري جاسم الرميحي” .

وأضاف: “الوفد يضم 6 أعضاء لبلدان الكويت واليمن والبحرين وقطر، وكان في استقبال الوفد محافظ البصرة أسعد العيداني ومدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة أحمد الموسوي ومدير شباب ورياضة البصرة وعدد من السادة المسؤولين في المحافظة”.

وأتم: “الوفد سيباشر مهمته التفقدية فورا بالاطلاع على ما تم إنجازه من توصيات تخص الملاعب والمنشآت الرياضية، والأخرى اللوجستية المكملة للملف الخاص بمدينة البصرة التي ستستضيف بطولة خليجي 25”.

المصدر: KOOORA

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