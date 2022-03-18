500 مليون دولار إيرادات «باتمان» عالمياً

2022/03/18 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أسبوعين في دور العرض، تجاوز فيلم باتمان للمخرج مات ريفز 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، أكثر من نصف هذا المبلغ من دور العرض الأمريكية.

وفي يوم واحد أضاف فيلم «باتمان» 5.75 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، ليصل إجماليه إلى 258.3 مليون دولار في أمريكا الشمالية و505.8 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وبذلك يصبح الفيلم الأعلى أرباحاً للشركة المنتجة وارنر بروس منذ إعادة افتتاح دور العرض، متجاوزاً 468 مليون دولار أرباح إيرادات فيلم ” “Godzilla vs.



Kong، علماً بأن ميزانيته تصل إلى 200 مليون دولار.

ويعتبر باتمان أيضاً الفيلم الثامن منذ بدء جائحة كوفيد-19 الذي يصل إلى 500 مليون دولار.

وينضم الفيلم إلى الأفلام صاحبة الأرقام القياسية بعد الإغلاق وهي: سبايدرمان 1.87 مليار دولار، لا وقت للموت «جيمس بوند» 774 مليون دولار، وسريع وغاضب F9 بإيرادات تصل إلى 726 مليون دولار.

ومن المقرر أن يستمر فيلم «باتمان» في تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر عالمياً خلال النصف الثاني من شهر مارس، علماً بأنه لم يعرض بعد في العديد من المناطق الرئيسية، بما في ذلك الصين.

ويأمل صناع الفيلم أن ينجح في منافسة فيلم سبايدرمان ويتفوق عليه في الإيرادات ليكتب شهادة نجاح لبطله الجديد ونجم ويلايت روبرت باتنسون، ومعه السمراء الموهوبة زوي كرافيتز.

وحطم فيلم «باتمان» أيضاً بعض الأرقام القياسية لحقبة ما بعد الوباء في مناطق تشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا والبرازيل والمكسيك.

كما سجل أكبر ظهور على الإطلاق في 7 أسواق عالمية، وأكبر عطلة نهاية أسبوع في آيسلندا.

ويعود نجاح الفيلم بالأساس إلى الجماهيرية الطاغية التي ما زالت تمتلكها أفلام الخوارق، إلى جانب نزعة الحنين إلى الماضي التي تتملك الملايين من عشاق السينما في العالم، إضافة إلى النص الجديد الذي يصلح لعمل أكثر من جزء آخر.

والفيلم من إخراج مات ريفز وبطولة روبرت باتينسون وآندي سيركيس وزوي كرافيتز وجيفري رايت وبول دانو وجون تورتورو وبيتر سارسجارد وكولين فاريل.

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