2022/03/18 | 15:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dmLzH880ztM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة حب و محبة تجسدها النساء الموصليات في عيد المرأة | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة حب و محبة تجسدها النساء الموصليات في عيد المرأة | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).