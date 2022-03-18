البرلمان الأوروبي يقرر حظر دخول الدبلوماسيين الروس إلى مقراته في بروكسل وستراسبورغ

2022/03/18 | 15:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / منع البرلمان الأوروبي الدبلوماسيين الروس والموظفين في الحكومة الروسية من دخول مباني البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ.وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، إن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الجمعة.وتأتي هذه الخطوة على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.

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