محكمة التحكيم الرياضي ترفض طلب الاتحاد الروسي بتعليق قرار ايقافه

2022/03/18 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، اليوم الجمعة، رفض طلب الاتحاد الروسي بتعليق قرار إيقافه عن المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر.

وكان الاتحاد الروسي قد سعى لتجميد قرار الفيفا، لحين اتخاذ القرار النهائي من قبل محكمة (كاس) بشأن الاستئناف المقدم من الاتحاد الروسي.

وذكرت محكمة كاس “القرار المطعون فيه لا يزال ساريًا، وبالتالي يستمر تعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في مسابقات الفيفا”.

وكان من المفترض أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره البولندي يوم 24 مارس/آذار ضمن الملحق الأوروبي، على أن يتأهل الفائز إلى مباراة حاسمة تؤهله للنهائيات، أمام الفائز من منتخبي السويد والتشيك.

وأعلن الفيفا، احتساب المنتخب البولندي فائزًا بالمواجهة، إثر فرض الإيقاف على روسيا.

وكانت اتحادات بولندا والسويد والتشيك قد أعلنت قبل إعلان قرار الفيفا، أنها ترفض لعب منتخباتها أمام المنتخب الروسي.

وتتواصل إجراءات التحكيم لكن لم يجر تحديد موعد جلسة الاستماع بعد، وقد ذكرت محكمة (كاس) أن الأطراف المعنية تتبادل المذكرات المكتوبة.

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