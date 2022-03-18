2022/03/18 | 16:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WG2rzaytiy4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوطني يغازل الديمقراطي ويتخلى عن الاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوطني يغازل الديمقراطي ويتخلى عن الاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).