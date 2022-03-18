برشلونة يواجه فرانكفورت الألماني في ربع نهائي الدوري الأوروبي

2022/03/18 | 16:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرعة ربع ونصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بمقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية والتي أسفرت عن مواجهات متوازنة.وفيما يلي نتائج قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي: لايبزيج × أتالانتا.آينتراخت فرانكفورت × برشلونة.وست هام يونايتد × أولمبيك ليون.سبورتينج براجا × رينجرز.وودع فريق إشبيلية […]

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