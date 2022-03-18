روسيا تسجل أكثر من ٣٤ ألف إصابة جديدة بكورونا

2022/03/18 | 16:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية الروسية أنها سجلت خلال اليوم الأخير 34.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع عن معدلاتها المسجلة أمس الخميس.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا اليوم الخميس أنها رصدت خلال آخر 24 ساعة 34442 إصابة جديدة بالعدوى.وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال […]

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