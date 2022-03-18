قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية في الدور ربع النهائي

2022/03/18 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية التي تأهلت إلى هذه المرحلة إذ منحت ريال مدريد فرصة للانتقام كرويا من تشيلسي

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