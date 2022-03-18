جذور حرب الناتو على روسيا عبر أوكرانيا - مونثلي ريفيو

2022/03/18 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مونثلي_ريفيو ترجمة خاصة بـ"الاتحاد"بينما نكتب هذه الملاحظات في بداية اذار 2022، تحولت الحرب الأهلية المحدودة التي استمرت ثماني سنوات في أوكرانيا إلى حرب شاملة.



يمثل هذا نقطة تحول في الحرب الباردة الجديدة ومأساة إنسانية عظيمة.



من خلال التهديد بحدوث محرقة نووية عالمية، فإن هذه الأحداث تهدد العالم بأسره الآن.



لفهم جذور الحرب الباردة الجديدة وبداية دخول روسيا الحالي في الحرب الأهلية الأوكرانية، من الضروري ......





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