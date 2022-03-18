إصابة قوية لكاري تضاعف مصائب واريورز

2022/03/18 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض نجم جولدن ستيت واريورز ستيفين كاري، لإصابة قوية في الساق اليسرى، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام بوسطن سيلتكس (88-110)، فجر الخميس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولم يشارك كاري في النصف الثاني من المباراة بعد تعرضه للإصابة قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثاني عقب التحامه مع ماركوس سمارت لاعب سيلتكس.

واكتفى كاري بتسجيل 3 نقاط ومتابعة واحدة وتمريرتين حاسمتين قبل مغادرة الملعب.

وأكد ستيف كير مدرب واريورز أن كاري خضع بشكل فوري لأشعة رنين مغناطيسي على موضع الإصابة.

ويقدم كاري مسيرة متميزة مع واريورز في الموسم الحالي وساهم في احتلال الفريق المركز الثالث بالقسم الغربي بعد أن حقق 47 انتصارا مقابل 22 هزيمة.

ويبلغ متوسط تسجيل كاري في الموسم الحالي و25.8 نقطة و5.3 متابعة و6.4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

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