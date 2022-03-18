نادال يبلغ نصف نهائي بطولة إنديان ويلز بعد فوزه على الأسترالي كيريوس

2022/03/18 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل الإسباني رافائيل نادال، المصنف الرابع عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، إلى نصف نهائي بطولة إنديان ويلز، ووسع سلسلة انتصاراته المتتالية في 2022 إلى 19 فوزا، وذلك بعد تغلبه بصعوبة على الأسترالي نيك كيريوس.

وعانى نادال، المرشح الرابع للقب، أمام كيريوس المصنف الـ132 عالميا، إلا أنه تمكن في النهاية من حسم اللقاء لصالحه بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 7-6 (7-0) و5-7 و6-4 في ساعتين و46 دقيقة.

وقال نادال عقب الفوز “أنا سعيد للغاية بالنتيجة.



نيك بلا شك واحد من أكثر اللاعبين الموهوبين”، مشيرا إلى أنه عندما يكون لدى كيريوس “الدافع والشغف يمكنه الفوز على أي لاعب”.

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