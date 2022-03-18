البارتي: طهران لم تكتشف جاسوسة إسرائيلية كانت

2022/03/18 | 16:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

هاجم قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة طهران في أحدث موقف حول القصف الإيراني الذي طال أربيل.

وكتب القيادي في الحزب ماجد شنكالي في تغريدة، إنّ "جاسوسة إسرائيلية كانت تسرح وتمرح في طهران كيفما تشاء لمدة 5 سنوات، والتقت بمن تشاء وأقامت علاقات غرامية مع شخصيات إيرانية متنفذة، وحصلت على مئات المعلومات المهمة والقيمة، ولم تكتشفها إيران طيلة تلك الفترة".

وأضاف شنكالي، "فكيف اكتشفت إيران ما ادعته كذبًا وزورًا مقرات للموساد في أربيل؟".

وتحدث وزير داخلية إقليم كردستان والمرشح لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، الخميس 18 آذار/مارس، أمام مجلس النواب عن قصف أربيل من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال أحمد في كلمته خلال اجتماع لجنة التحقيق بقصف أربيل، إنّ "القصف تجاوز على السيادة العراقية وخرق للاتفاقيات والمعاهدات حسن الجوار، ونثمن الموقف الوطني لمجلس النواب العراقي وتضامنه مع الإقليم".

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وأضاف وزير داخلية الإقليم، "للأسف الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل، هي صواريخ حربية ذكية عابرة للحدود لاتستخدم إلا في حالات الحرب".

وتابع، "المواقع المستهدفة، هي موقع مدني لإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى العراق"، مشيرًا إلى أنّ "إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع الجميع ومستعد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف في أربيل".

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