2022/03/18 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب منسق التوصيات الدولية يرفع مطالبة لمجلس الأمن يخص هجوم اربيل الصاروخي

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