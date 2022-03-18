المنتجات النفطية تقرر زيادة حصة الوقود لسيارات الأجرة في كركوك

2022/03/18 | 16:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية،اليوم الجمعة، زيادة حصة الوقود لسيارات الاجرة في كركوك.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أنه “تقرر زيادة حصة الوقود لسيارات الأجرة في كركوك إلى 120 لتراً أسبوعياً وجاء ذلك […]

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