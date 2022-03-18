مسؤول دبلوماسي: الخارجية العراقية لم تتلق توجيه بتدويل الاعتداء الإيراني

2022/03/18 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول دبلوماسي، إن وزارة الخارجية العراقية لم تتلق أي توجيه من الحكومة العراقية بتدويل الاعتداء الصاروخي الإيراني، أو حتى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، كما لم يتم تقديم مذكرة إلى جامعة الدول العربية.

وعزا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ذلك إلى ضغوط سياسية داخلية تتعرض لها الحكومة من قبل قوى سياسية وفصائل مسلحة موالية لطهران، مرجحا إبقاء الملف بالوقت الحالي رهن نتائج اللجنة البرلمانية التي تبحث حقيقة مزاعم طهران بشأن المواقع المستهدفة.

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