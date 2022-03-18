ارتفاع مستويات تلوث الهواء يزيد تفشي الأمراض التنفسية في كركوك

2022/03/18 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشكل ارتفاع مستوى التلوث في مدينة كركوك مشكلة كبيرة، واسهم بزيادة معدل الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي.

ويعتقد أطباء مختصون أنها مرتبطة بهواء المدينة الملوث بالغازات السامة وانبعاثات الدخان من صناعة النفط والمصانع العاملة في كركوك، مشيرين الى ان كركوك أصبحت ثالث أكثر المدن تلوثاً في العراق بعد بغداد والبصرة.

واضاف الاطباء، أن كركوك أصبحت غير مناسبة لحياة الإنسان، مضيفاً أن البحث الذي أجري على ثلاث مناطق من كركوك يظهر أن وسط المدينة كان الأكثر تلوثاً.

هذا وأكد خبراء في مجال البيئة ان التلوث في كركوك يأتي من مخلفات المنشآت الصناعية.

واشاروا الى ان كركوك محافظة نفطية، ولديها آبار متعددة، ولم تتم الاستفادة من المنبعثات، ومخلفات الغاز غير الصالح، كما ان من اول مسببات التلوث في المحافظة هو تراكم النفايات، وعدم وجود المعالجة.

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