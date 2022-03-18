بوتين في كلمة له: إخراج شبه جزيرة القرم من الوضع “السيئ” كان ضرورياً

2022/03/18 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن سكان شبه جزيرة القرم بنوا جدارا بينهم وبين النازيين الجدد بعودتهم إلى روسيا وقال بوتين خلال كلمة بمناسبة ذكرى ضم شبه جزيرة القرم، إنه كان من الضروري إخراج شبه جزيرة القرم من الوضع السيئ الذي كانت عليه.يتبع…

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