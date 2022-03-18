“Apple” تقرر اقتحام عالم البث الرياضي

2022/03/18 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توصلت شركة Apple Inc.



إلى اتفاق مع Major League Baseball لبث مباريات ليلة الجمعة على خدمة البث ، مما يمثل أول غزو رئيسي لشركة iPhone في البث الرياضي.

قالت الشركة في بيان إن + Apple TV ستبث مباراتين من دوري البيسبول الرئيسي في أمريكيا، في ليالي الجمعة للجماهير في ثماني دول بمجرد بدء الموسم العادي.

سيبث صانع iPhone أيضًا عرضًا مباشرًا مع أبرز الأحداث كل ليلة خلال الموسم العادي.

سيتمكن المعجبون في الولايات المتحدة وكندا من الوصول إلى بث مباشر على مدار 24 ساعة مع إعادات وأخبار وتحليلات.

تعتبر صفقة Apple مع MLB مهمة لأنها تجلب عملاقًا تكنولوجيًا ثريًا آخر إلى المنافسة على حقوق البث مع شبكات التلفزيون.

وستكون Amazon.com Inc.



هي الموطن الحصري لألعاب NFL في ليالي الخميس في الموسم المقبل.

يخوض دوري البيسبول الرئيسي حاليًا نزاعًا عماليًا مع لاعبين أدى إلى إلغاء الدوري للمباريات في بداية الموسم ، مما يهدد بولاء حتى المشجعين المتعصبين لهذه الرياضة.

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