دول البلطيق الثلاث تطرد عشرة دبلوماسيين روس

2022/03/18 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ،اليوم الجمعة، طرد عشرة دبلوماسيين روس في المجموع، في سياق التوتر الشديد بين موسكو والغرب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية اللاتفي إدغارس رينكيفيكس على تويتر أن بلاده “تطرد ثلاثة موظفين في السفارة الروسية بسبب أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي وعلى ضوء العدوان الروسي الجاري على أوكرانيا” مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع ليتوانيا وإستونيا.

فيما أفادت وزارتا خارجية البلدين عن طرد أربعة وثلاثة دبلوماسيين روس على التوالي.

المصدر: AFP

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