حادث هائل.. كاميرا ترصد تحطم أكثر من 50 سيارة على الطريق السريع

2022/03/18 | 16:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتركت أكثر من 50 سيارة وشاحنة في هذا حادث التحطم الهائل الذي بدأ بالقرب من تشارلستون بولاية ميسوري الأمريكية حيث أغلق الطريق السريع 57 لمسافة 25 ميلاً من كلا الاتجاهين وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي تدنت فيه نسبة الرؤية لما دون الـ50 قدمًا.

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