ماذا بعد سحب الشرعية من مجلس النواب ؟؟

2022/03/18 | 16:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أياد السماوي… في مقالنا السابق ( من الذي يعطي الشرعية لمؤسسات الدولة الاتحادية والإقليمية ؟؟ ) في 16 / 3 / 2022 , كنّا قد عرضنا على الرأي العام العراقي مسألة غاية في الأهمية , مفادها أنّ المحكمة الاتحادية العليا يمكنها سحب الشرعية من مجلس النواب العراقي في حالة إخلال المجلس بواجباته الدستورية […]

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