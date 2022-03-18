بكائيات بنكيران على أطلال حزب فقد صلاحيته . - سعيد الكحل

2022/03/18 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل بعد الخسارة المدوية التي مُني بها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر 2021، والتي رمت به من صدارة الترتيب إلى الرتبة الثامنة ، لم يجد بنكيران ، الأمين العام للحزب ، من أسلوب لنفخ الروح في التنظيم ومواساة أتباعه ، سوى التباكي على أطلال حزب وُلد قيصريا وسُيِّرت له أدوات اختراق المجتمع والتغلغل في بنياته الدينية والاجتماعية تحت إشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الراحل عبد الكبير العلوي المدغر ......





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